Ульяновск, , 13:40 — REGNUM В Ульяновской области жители продолжают верить мошенникам, лишаясь миллионов сбережений, а аферисты становятся изобретательнее. Очередной жертвой стал 43-летний мужчина, который остался без 6,6 млн рублей, сообщает УМВД по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ульяновец пришёл в полицию 10 ноября. Правоохранителям он пояснил, что с ним связался по телефону неизвестный мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил о возможной утечке данных в связи с поступившей заявкой об оформлении кредита, которую пострадавший не подавал.

Аферист предупредил, что ему поступит звонок якобы от горячей линии МВД и когда это произошло, то окончательно убедило ульяновца «в серьёзности происходящего», и он выполнил всё, что от него просили мошенники. В результате пострадавший лишился 6,6 млн рублей, которые перевёл на неизвестные счета.

Полиция призывает жителей не совершать никаких финансовых операций по звонкам, напоминая, что мошенники используют специальное программное обеспечение с входящими номерами якобы от правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20-летнего жителя Ульяновской области подозревают в незаконном оформлении кредита на 18-летнего друга.

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