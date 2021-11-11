Минск, 11 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. «Министерству обороны, КГБ, погранвойскам — обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тыс. уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, притом в наглую, не предупредив никого», — распорядился 11 ноября Александр Лукашенко в ходе совещания с правительством и силовиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем (я таких указаний не давал) свою группировку Вооруженных сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко обратил внимание на лагеря нелегальных мигрантов, созданные на белорусской территории перед государственной границей Польши. Он «рассказал, что на сегодняшнее утро в лагере находились 1790 человек и 322 с польской стороны, которых поляки ночью пытались выпихнуть на белорусскую территорию». При этом Лукашенко заявил: «Но не получилось. Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе «Брузги», — надо подвезти им дрова».