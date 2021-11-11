Сеул, , 13:38 — REGNUM Прошедшие в Никарагуа президентские выборы не считают легитимными власти Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-службу МИД Южной Кореи.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Правительство Южной Кореи выразило сожаление по поводу того, что выборы в Никарагуа не являются «ни свободными, ни справедливыми».

В МИД Южной Кореи также призвали к скорейшему восстановлению демократии в Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, что 7 ноября в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега победил на выборах главы государства. После подсчета голосов, он собрал 75,92%.

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Известно, что помимо Южной Кореи прошедшие выборы в Никарагуа также подвергли критике США, ЕС, Великобритания, Колумбия, Панама и Коста-Рика.