Джакарта, , 13:37 — REGNUM Столицу Индонезии Джакарту выбрали городом литературы, сообщает CNN Indonesia.

Джакарта Rizky Maharani

Столица Индонезии входит в число 49 других городов мира, которые являются членами всемирной сети творческих городов ЮНЕСКО.

По данным ЮНЕСКО, Джакарта имеет долгую историю и большой потенциал для улучшения и развития литературы и грамотности.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что столица Индонезии будет и дальше развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии встретился с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, чтобы обсудить стратегическое экономическое сотрудничество.

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