Вашингтон, 15 апреля, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Массированная ответная атака Ирана на Израиль не произошла в вакууме, а срочно созванное заседание Совета Безопасности на эту тему оказалось «парадом лицемерия и двойных стандартов». Об этом 14 апреля заявил на заседании СБ ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось «в вакууме». Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причём далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля. В Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», — прокомментировал Небензя.

Постпред добавил, что всем известен тот факт, что нападение на дипломатическое представительство в Дамаске военными Израиля является по международному праву casus belli (случай для войны). Если бы атаковали посольства стран Запада, то последовала жёсткая реакция, добавил дипломат, призвав все стороны к сдержанности.

Как сообщало ИА Регнум, Василий Небензя отметил, что Россия не располагает информацией о готовящихся документах Совета Безопасности ООН по итогам внеочередного заседания на тему атаки Ирана на Израиль.

Израиль запросил провести внеочередное заседание Совбеза ООН после атак Ирана. Представители израильской дипмиссии назвали масштабы атак беспрецедентными, нарушающими международное право.

В свою очередь постпредство Ирана при ООН заявило, что удар по Израилю был нанесён в соответствии со статьёй 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.

Тегерану ничего не оставалось, кроме как наказать Израиль, так как СБ ООН не осудил Израиль за обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонной беседы с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Военные силы Соединённых Штатов в ходе атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля уничтожили несколько десятков беспилотников и шесть ракет.