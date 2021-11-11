Омск, , 13:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 586 носителей коронавируса, в том числе 445 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Омской области зарегистрировано 103 388 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 80 102 человека, в том числе 462 омича победили коронавирус за последние сутки.

Жертвами COVID-19 стали ещё десять жителей региона. За всё время в Омской области скончались 2583 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в регионе выявили 584 носителя коронавируса.

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