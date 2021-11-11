Ижевск, 11 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Прокурор Якшур-Бодьинского района Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении утонувшей женщины по уголовному делу о статье о причинении смерти по неосторожности своему сыну. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Лариса Хорохова ИА Красная Весна Ребенок у пруда

Установлено, что в августе 2021 года на берегу пруда в селе Лынга женщина, пребывая в сильной степени состояния алкогольного опьянения, позвала своего 8-летнего сына купаться. Женщина хотела научить ребенка плавать, при этом она знала, что дно водоема неровное с глубокими ямами.

Вместе с сыном они зашли в воду, удерживая ребенка руками, женщина поплыла к противоположному берегу пруда, на глубине около 2 метров она утонула. Ребенок, не умея плавать, захлебнулся и утонул.

Кроме того, утонул мужчина, который поплыл спасать тонущих, он также был сильно пьян.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, утонувший мужчина, как ранее отмечали в следственном управлении СКР по республике, являлся сожителем матери ребёнка. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности трем лицам»).

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