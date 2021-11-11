Мурманск, , 13:34 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области скончались восемь пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции выросло в регионе до 2414. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 10 ноября число больных ковидом в области пополнили 268 человек, 135 из них — в областном центре. Всего на лечении с инфекцией находятся 17 274 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 40 579 человек.