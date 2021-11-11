Москва, , 13:34 — REGNUM В Госдуме будет создана рабочая группа по обсуждению регулирования майнинга криптовалют. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Андрей Луговой Ldpr61.ru

«Если вы не будете возражать, что касается рабочей группы. Попросим Алексея Васильевича Гордеева (вице-спикер Госдумы от «Единой России» — ред.) создать такую группу из представителей профильных комитетов, а Андрей Константинович Луговой будет у него заместителем как инициатор рассмотрения этого вопроса», — сказал Володин.

Луговой в ходе заседания предложил ввести правовое регулирование этой сферы.

«Мы не можем метаться налево-направо. Либо мы, давайте, жестко запретим это и сориентируем правоохранительную систему, хотя не очень понимаю, как делать это можно, учитывая, что это виртуальная реальность, данная нам в ощущениях, как говорится. Либо, давайте, разрешим. Гражданам будет защита, понятная процедура, простое налогообложение, государству — прозрачность, контроль и поступление в бюджет, а предпринимателям — возможность ведения легального бизнеса», — сказал парламентарий.

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