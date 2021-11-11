Шахты, Ростовская область, , 13:33 — REGNUM В Ростовской области вынесен приговор отцу погибшей от ожогов девочки. Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в Шахтинском городском суде.

Траур

Как следует из материалов уголовного дела, трагедия произошла в городе Шахты в июне 2021 года. Мужчина вместе с двумя маленькими детьми налил в алюминиевый таз бензин для чистки деталей автомобиля и оставил его в мастерской. Сын шахтинца с разрешения родителей взял спички и праздничные свечи от торта. Зажигая свечи в мастерской, вспыхнул бензин. Ребёнок позвал отца.

Мужчина попытался вынести ёмкость с горящим бензином во двор, но столкнулся на выходе со своей дочерью, разлив на девочку горящую жидкость. Ребёнок получил смертельные ожоги.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Мужчина признал свою вину и раскаялся. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области расследуют гибель пятилетней девочки от ожогов