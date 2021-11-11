Москва, , 13:33 — REGNUM Евросоюз вряд ли осмелится вести санкции против российский авиакомпании «Аэрофлот», заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Аэрофлот Aeroflot.ru

«Варшава постоянно при случае пытается действовать в своих геополитических интересах, наносящих удар по бизнесу российских компаний. Судебные иски к Газпрому мы все хорошо помним.

Теперь виноватым в кризисе с беженцами у своих границ она называет крупнейшую российскую госкомпанию, хотя МИД Франции не располагает доказательствами.

ЕС и США дружно бомбили Ирак, Сирию и Ливию. Беженцы из Африки и Азии без проблем через Средиземноморье и Турцию пробираются в ЕС.

Для Польши и Литвы такие сценарии — серьезная угроза экономике и национальной безопасности, очевидно, они испытывают шок и все это итоги политики Брюсселя.

ЕС и США уже давно залезли в карманы российскому бизнесу и инвесторам. Российские компании сегодня оцениваются почти в два раза дешевле из-за политического дисконта.

ЕС не осмелится на авиационную войну с Россией. И с Белоруссией ничего не сделают. Остаётся только секторальная санкционная политика и информационные атаки на Минск и Москву», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish Airlines могут попасть под санкции со стороны Евросоюза из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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