Тюмень, 11 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Тюмени неизвестные разгромили старинный особняк по ул. Володарского, 18, в котором расположена фотостудия и обувная мастерская. Об этом сообщили владельцы фотостудии в своём Instagram-аккаунте.

61.mchs.gov.ru МЧС

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области факт пожара подтверждают. Возгорание, по информации огнеборцев, произошло в ночь на 10 ноября. В результате пожара повреждён цокольный этаж на площади 50 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

Владельцы фотостудии сообщили о пропаже имущества, разгроме в студии и пострадавшем от огня зале.

«Для нас это огромный урон, мы совсем недавно открылись и тут такое. Мы пока не решили, что будем делать дальше, возможно попытаемся все восстановить если хватит на это сил и ресурсов», — констатировали они.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области в свою очередь заявили о проверке инцидента.