Рязань, , 13:36 — REGNUM Рязанской области 11 ноября впервые выявлено 275 носителей коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений скончались 20 пациентов.

Больничная палата с аппаратами ИВЛ (с) Максим Мишин. mos.ru

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Темп прироста инфекции за сутки повысился до 0,57%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 50 680 жителей. Выздоровел 43 521 человек, в том числе 86 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончался уже 1 601 пациент.