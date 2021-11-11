Подгорица, , 13:32 — REGNUM Согласно недавнему исследованию Банка развития Совета Европы (CEB), улучшения в секторах образования, здравоохранения и жилищного строительства на Западных Балканах могут способствовать повышению устойчивости экономики и остановить отток человеческого капитала из региона. Они указывают на тревожный факт, что почти 71 процент молодых людей из региона в 2020 году сообщили, что думают об эмиграции за границу.

Аэропорт

В исследовании, в котором участвовали страны Западных Балкан, говорится, что пандемия оказала негативное влияние на регион, который вступил в рецессию с реальным падением ВВП в среднем на 3,6 процента.

Согласно отчету CEB, в Черногории произошло заметное снижение ВВП на 15 процентов. В отчете говорится, что в 2019 году 19 процентов молодых людей в регионе «не получали образования, работы или профессиональной подготовки», в то время как в ЕС этот средний показатель составлял 10 процентов.

Он предупреждает, что эти высокие показатели могут иметь «пожизненные негативные последствия» для молодых людей, такие как неспособность найти постоянную работу, продвинуться по карьерной лестнице или создать семью, но также могут привести к общему снижению благосостояния и социальной изоляции.