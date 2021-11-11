Ярославль, 11 ноября 2021, 13:30 — REGNUM Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Ярославской области и зампред областной думы Ольга Хитрова поддержала требования граждан к внесению изменений в транспортную реформу Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной думы.
Депутат подчеркнула, что дума поддерживает позицию врио губернатора области Михаила Евраева о том, что проблемы с транспортом необходимо решать.
Ранее главными критиками транспортной реформы в Ярославле выступали коммунисты и справедливороссы. Депутаты от «Единой России» в облдуме были недовольны изменениями ещё на стадии планирования. Под их давлением первоначальный вариант реформы был скорректирован. Но и он не устроил жителей.
Теперь критика транспортных проблем в Ярославле стала своего рода политическим мейнстримом.
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