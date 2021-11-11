Ярославль, 11 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Ярославской области и зампред областной думы Ольга Хитрова поддержала требования граждан к внесению изменений в транспортную реформу Ярославля. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной думы.

Yarduma.ru Ольга Хитрова

«Транспорт в Ярославле должен быть удобен для людей. Но при этом депутатам продолжают поступать жалобы от жителей города. Мы всецело поддерживаем ярославцев и уже неоднократно поднимали вопрос внесения изменений в новую схему движения общественного транспорта. Депутаты отстаивают интересы жителей на комитетах, рабочих группах, публичных слушаниях и совещаниях. Предложения направлены в мэрию Ярославля. Часть наших требований уже услышана, по ряду маршрутов произошли улучшения, которые отмечают сами жители. Но ситуация требует изменений — и мы будем этого добиваться», — рассказала Ольга Хитрова.

Депутат подчеркнула, что дума поддерживает позицию врио губернатора области Михаила Евраева о том, что проблемы с транспортом необходимо решать.

Ранее главными критиками транспортной реформы в Ярославле выступали коммунисты и справедливороссы. Депутаты от «Единой России» в облдуме были недовольны изменениями ещё на стадии планирования. Под их давлением первоначальный вариант реформы был скорректирован. Но и он не устроил жителей.

Теперь критика транспортных проблем в Ярославле стала своего рода политическим мейнстримом.