Пермь, , 13:29 — REGNUM В банковской системе Пермского края в июле-сентябре 2021 года выявили 53 поддельных российских денежных знака на сумму 194 тыс. рублей. Количество фальшивых купюр по сравнению со вторым кварталом сократилось на 16%, а их сумма — на 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Фальшивая купюра ГУ МВД России по Иркутской области

Львиную долю в структуре выявленных фальшивых денег занимают банкноты номиналом 5 тыс. рублей (66%). На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков продолжают оставаться банкноты номиналом 1 тыс. рублей (28%).

В целом по России количество выявленных поддельных российских денежных знаков в третьем квартале 2021 года по сравнению с предыдущим периодом почти не изменилось и составило 8981 штук.