Таллин, , 13:27 — REGNUM Празднование Нового года в развлекательных заведениях Эстонии должно закончиться на час раньше фактического наступления 2022 года. Об этом сообщил местный новостной портал ERR.

Новый год (сс)Falkenpost

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Связано это с распоряжением правительства страны относительно общественного порядка в период ковид-эпидемии: все публичные мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00 по местному времени. Это решение действует до 10 января 2022 года включительно.

Кроме того, отелям, ресторанам, кафе, барам и различным увеселительным заведениям, где обычно проводятся новогодние вечеринки, не разрешено проводить массовые празднования в этом году.

Поэтому предприятия общепита и гостиничного бизнеса ждут от правительства Эстонии послаблений хотя бы в отношении времени окончания вечеринок и количества гостей на период рождественских и новогодних праздников.

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк накануне заявил, что у правительства нет планов вводить дополнительные ограничения, а приближающиеся празднования правительство обсудит на ближайшем заседании.