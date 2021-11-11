Москва, , 13:27 — REGNUM На развитие отечественной космонавтики правительство РФ направит дополнительно 6,5 млрд рублей, сообщил 11 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

Премьер-министр рассказал, что Россия в этой сфере занимает одну из лидирующих позиций в мире.

«По поручению президента правительство дополнительно направляет 6,5 млрд рублей на развитие космической отрасли, в том числе на безусловное выполнение международных обязательств в этой области», — сказал он.

По словам Мишустина, перед космонавтикой страны стоят серьёзные стратегические задачи, имеются амбициозные планы по освоению дальнего космоса. Поэтому нужно повышать эффективность работы отрасли, развивать научный потенциал и совершенствовать инфраструктуру.