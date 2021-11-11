Подгорица, , 13:26 — REGNUM В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 390 больных ковидом, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация Минобороны России

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Из общего числа активных заболевших 6,88 процента находятся в стационаре. Число госпитализированных на семь больше, чем во вторник, 9 ноября.

В клиническом центре Черногории находятся 144 пациента с ковидои, 63 в тяжелом состоянии.

По последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории в настоящее время зарегистрировано 5668 активных случаев коронавируса.