Петрозаводск, , 14:45 — REGNUM В Республике Карелия в два раза увеличилось количество проведённых тестов на коронавирус благодаря экспресс-тестированию при первичном осмотре врача пациента на дому. Увеличение обследований не вызвало взрывного эффекта в цифрах суточной выявляемости. За прошедший день было выявлено 325 инфицированных, что на 24 человека больше, чем днем ранее. Об этом 11 ноября сообщили министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Тест на коронавирус Hospital CLÍNIC

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По его словам, при получении положительного теста сразу назначаются и выдаются лекарственные препараты. А в случае, если есть необходимость в листе временной нетрудоспособности, выписывается больничный. Таким образом в регионе в два раза увеличилось суточное количество тестов на COVID-19 — с 2,2−2,5 тыс. исследований до более чем 4,6 тыс.

За прошедшие сутки в Карелии выявлено 325 инфицированных, среди которых 63 ребенка. Из новых носителей, как и ранее, большинство не были привиты — 317 (97,5%).

«Несмотря на увеличение количества тестов, взрывного роста числа инфицированных не произошло», — обратил внимание чиновник.

На данный момент в ковидных стационарах республики получают лечение 1006 пациентов, в состоянии средней тяжести — 923 человека, в тяжёлом — 80. Как уточнил Охлопков, все они не привиты. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Республике Карелия зарегистрированы 78 006 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 9127 детей. Из них выздоровели 73 490 человек, в том числе 8599 детей, за последние сутки выписаны 283 человека. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19 1028 человек. За 10 ноября в республике было зарегистрировано еще два летальных исхода.

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