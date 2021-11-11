Магас, , 13:26 — REGNUM В Ингушетии в течение 2021 года удалось устранить около 40 конфликтов между тейпами. Примирению сторон способствовала работа специальной комиссии, созданной в республике, рассказал ее председатель Микаил Аушев.

Семья

По его словам, девять семей простили друг другу кровную обиду, еще десять случаев примирения касались ссор между тейпами из-за ДТП, 18 конфликтов носили бытовой характер. На рассмотрении находятся еще более ста заявлений о примирении.

Напомним, комиссия по примирению работает в Ингушетии более десяти лет, за это время предостерегли от продолжения ведения кровной вражды сотни семей. В примирении сторон-участников конфликтов участвуют уважаемые в республике люди — известные богословы, старейшины, общественники.

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