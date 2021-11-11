Москва, 11 ноября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В 2021 году принять участие в Географическом диктанте можно будет 14 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Totaldict.ru «Тотальный диктант»

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«14 ноября в полдень будет Всероссийский географический диктант 2021 года. Это очень-очень большое мероприятие», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятия будет проводится в смешанном формате. Так, на тех площадках, где санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет, он будет и с очным элементом, где не позволяет — он будет в виртуальном формате.

«В Москве центральная площадка будет на базе штаб-квартиры Русского географического общества», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера заверил, что все вопросы в диктанте будут «очень-очень интересными».

Напомним, Географические диктанты проводятся с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. За это время в них приняли участие около 2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Географический диктант проводится 27 октября. Для участия в нём было зарегистрировано 5753 площадки в пределах Российской Федерации и ещё 105 площадок за рубежом. Мероприятие состоялось на всех континентах планеты кроме Антарктиды.