Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Пиротехника Ханну Гутьеррес-Рид со съемок вестерна «Ржавчина», где в результате инцидента погиб оператор, пытаются подставить, заявил ее адвокат. Об этом 10 ноября сообщает The Hill.

Адвокат Гутьеррес-Рид отметил 10 ноября, что днем ранее та приходила в отделение шерифа округа Санта-Фе и «все рассказала».

"Мы также с нетерпением ждем расследования ФБР и просим провести полное и всестороннее изучение всех фактов, включая сами боеприпасы, то, как они оказались в ящике для «пустышек» и кто их туда положил», — отметил юрист Джейсон Боулз.

«Мы убеждены, что это был акт намеренного саботажа и что Ханну подставили», — добавил он.

Юристы 24-летнего пиротехника неоднократно указывали, что инцидент, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза, мог быть кем-то подстроен.

Ранее окружной прокурор Санта-Фе заявил, что на съемочной площадке «Ржавчины» были обнаружены еще несколько боевых патронов.