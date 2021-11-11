Вашингтон, 11 ноября 2021, 13:25 — REGNUM Пиротехника Ханну Гутьеррес-Рид со съемок вестерна «Ржавчина», где в результате инцидента погиб оператор, пытаются подставить, заявил ее адвокат. Об этом 10 ноября сообщает The Hill.
Адвокат Гутьеррес-Рид отметил 10 ноября, что днем ранее та приходила в отделение шерифа округа Санта-Фе и «все рассказала».
Юристы 24-летнего пиротехника неоднократно указывали, что инцидент, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс и ранен режиссер Джоэл Соуза, мог быть кем-то подстроен.
Ранее окружной прокурор Санта-Фе заявил, что на съемочной площадке «Ржавчины» были обнаружены еще несколько боевых патронов.