Кострома, , 00:16 — REGNUM В ряде костромских торговых центров и магазинов у посетителей перестали требовать удостоверяющие документы при предъявлении QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

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«Факты недобросовестного исполнения требований фиксировались и продолжают фиксироваться проверяющими в некоторых торговых центрах и магазинах. Мы их поправляем. Если они будут продолжать в том же духе — накажем. Административные протоколы по ряду торговых точек и ТЦ сейчас составляются», — сказал чиновник.

Напомним, в регионе действуют ограничения на посещение общественных мест. Попасть в кинотеатры, фитнес-центры, парикмахерские, непродовольственные магазины и крупные торговые центры сейчас могут только переболевшие или привитые от коронавируса костромичи, обладающие QR-кодами. Исключение сделано для граждан, имеющих медотводы. При считывании кода проверяющий видит инициалы, дату рождения, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта человека.

Охране или администраторам заведений предписано проверять у людей документы, удостоверяющие личность. Это может быть паспорт, военный билет, водительские права, вид на жительство и тому подобное. Без этой процедуры невозможно понять, действительно ли QR-код принадлежит предъявившему его человеку. В реальной жизни проверяющие ограничиваются вопросом об инициалах или имени посетителя.

Неполная проверка кода считается нарушением статьи 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и карается штрафом в размере от 30 до 300 тысяч рублей для предпринимателей.

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