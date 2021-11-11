Кострома, 12 ноября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. В ряде костромских торговых центров и магазинов у посетителей перестали требовать удостоверяющие документы при предъявлении QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

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«Факты недобросовестного исполнения требований фиксировались и продолжают фиксироваться проверяющими в некоторых торговых центрах и магазинах. Мы их поправляем. Если они будут продолжать в том же духе — накажем. Административные протоколы по ряду торговых точек и ТЦ сейчас составляются», — сказал чиновник.

Напомним, в регионе действуют ограничения на посещение общественных мест. Попасть в кинотеатры, фитнес-центры, парикмахерские, непродовольственные магазины и крупные торговые центры сейчас могут только переболевшие или привитые от коронавируса костромичи, обладающие QR-кодами. Исключение сделано для граждан, имеющих медотводы. При считывании кода проверяющий видит инициалы, дату рождения, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта человека.

Охране или администраторам заведенийпредписано проверять у людей документы, удостоверяющие личность. Это может быть паспорт, военный билет, водительские права, вид на жительство и тому подобное. Без этой процедуры невозможно понять, действительно ли QR-код принадлежит предъявившему его человеку. В реальной жизни проверяющие ограничиваются вопросом об инициалах или имени посетителя.