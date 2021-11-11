Стокгольм, 11 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Несколько минут назад лидер оппозиции Ульф Кристерссон после встречи с тальманом Андреасом Норленом (спикер риксдага) признал, что в настоящее время правые силы в Швеции не могут сформировать правительство из-за отсутствия поддержки в риксдаге. В свою очередь, комментируя его выступление в студии SVT, политический обозреватель телеканала Элизабет Марморштейн заявила, что через пару часов, скорее всего, Норлен объявит о результатах переговоров с лидерами партий.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Скорее всего, сегодня днем (11 ноября — прим. ИА REGNUM) Андреас Норлен заявит, что поручит Магдалене Андерссон сформировать правительство», — заявила Марморштейн.

«Если он хочет, чтобы все прошло быстро, то на формирование правительства он отведет мало времени — возможно, он даст время до начала следующей недели или в течение всего лишь 24 часа. Мы пока этого не знаем», — добавила журналистка.

Напомним, что сейчас для избрания премьер-министром Швеции, Магдалене Андерссон необходимо набрать недостающие 28 голосов.