Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM В Ростовской области от COVID-19 привились более 80% работников дорожно-транспортного комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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В настоящее время прививочные пункты на Дону посетили 28 367 транспортников. Это 82,6% от общего числа работников отрасли. В частности, лидеры по вакцинации персонала — главный и пригородный железнодорожные вокзалы, воздушная гавань «Платов».

"Болеют единицы. Болеют в лёгкой форме. Считаю, что сейчас наша основная задача заключается в том, чтобы организовать своевременную ревакцинацию», — отметил президент ассоциации перевозчиков Ростовской области Магомед Дарсигов.