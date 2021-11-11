Москва, , 14:48 — REGNUM Завершился международный архитектурный конкурс на лучший проект застройки территории Южного порта, организованный компаниями AEON Corporation и «Ферро-Строй». По итогам конкурса жюри под председательством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова выбрало победителем концепцию японских архитекторов от Nikken Sekkei. Об этом сообщили 11 ноября в риелторской и консалтинговой компании «Метриум».

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Проект японских архитекторов был выбран за архитектурную выразительность, внимание к деталям благоустройства, и учет основных принципов развития территории, которые включают в себя знаковый объект общественной и культурной функции, максимально активный и выразительный силуэт застройки.

По мнению конкурсной комиссии, проектировщикам также удалось сформировать целостную общественно-рекреационную зону, и за счет активных стилобатов и первых этажей, насыщенных общественными функциями максимальной уплотнить застройку набережной.

По замыслу специалистов Nikken Sekkei, на реконструируемой территории площадью 43,7 га, будет возведено около 1,5 млн квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости разного назначения. Их них на жилье придется 1 млн кв.м., на нежилую, которая включается в себя детские сады, школы и поликлинику придется 415 тыс. кв.м.

В сообщении уточняется, что вдоль реки будут выстроены 16 жилых башен (высотой от 90 до 200 метров), 4 башни апарт-отеля и один офисный небоскреб высотой 350 метров. Первые этажи и стилобаты зданий займет в основном торговля, а также социальные учреждения, под деловую активность отведут офисный небоскреб, остальные высотки станут жильем премиум-класса.

Также на территории обновленного Южного порта появится ТПУ с остановками наземного транспорта, такси, доступом к паромному причалу, канатной дороге и велосипедным маршрутам. Зеленую зону образуют пять парков, кроме того построят прогулочные маршруты возле реки и центра искусства, еще здесь появятся открытый амфитеатр, плавающая сцена и улица сакуры.

Культурно-музейная зона объединит театр и музей современного искусства, между которыми будет пролегать улица сакуры, проходящая вдоль реки, плавучей сцены и еще одного центра искусств. Завершается улица сакуры поворотом на участок набережной, сад скульптур, общественный парк и яхт-клуб. На открытых пространствах культурно-музейной зоны появится уличная торговля, рынки.

Ранее глава Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что в 2021 году на территории промзон планируется ввести в эксплуатацию 71 объект общей площадью 4,1 млн кв. метров, в том числе 1,8 млн «квадратов» жилья.

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