София, 11 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. В районе болгарско-турецкой границы задержан подданный Королевства Бельгия, признанный виновным в террористической деятельности на территории Евросоюза и Турции. Об этом 11 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, задержание было произведено подразделениями Пограничной полиции и МВД Болгарии на болгарской территории. Детали операции не разглашаются.

Известно лишь, что задержанный мужчина ранее был осужден в Турции за экстремизм, и приговорен к 9,5 годам тюремного заключения.

Специализированная прокуратура Болгарии возбудила досудебное производство по факту незаконного пересечения подозреваемым лицом государственной границы страны. Как ожидается, в ближайшее время болгарские власти рассмотрят вопрос о его экстрадиции в Бельгию.