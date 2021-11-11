Пермь, 11 ноября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. К 2030 году в Перми планируется создать баскетбольный кластер для олимпийской сборной и академию баскетбола. Об этом 11 ноября заявила министр спорта Прикамья Татьяна Чеснокова на заседании краевого правительства.

Баскетбол

По её словам, кластер будет создан в поселке Новые Ляды в Перми. Предполагаемый объем инвестиций составит 2 млрд рублей.

В кластер будут входить спортивный корпус, игровые залы, интернатная система. Планируется построить центральный корпус со спортивным залом площадью около 650 кв. м, академию баскетбола международного уровня, тренировочную базу для олимпийской сборной по баскетболу 3×3.

Также планируется открыть восемь модульных залов в городах Пермского края и более 300 спортивных площадок.