Минск, 11 ноября 2021, 13:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ЕС перекрыть транзит газа, который идет по газопроводу «Ямал — Европа».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии.
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.