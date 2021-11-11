Заиграевский район, Бурятия, , 13:19 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии завершился процесс над 37-летним местным жителем, которого обвиняли в убийстве человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в конце ноября 2020 года.

Тело убитого нашли в выгребной яме Следственное управление СКР по Бурятии

В тот вечер обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых в садовом товариществе «Надежда-5».

"Во время застолья между ним и одним собутыльником из-за давнего конфликта на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой злоумышленник схватил с тумбочки нож и нанес им несколько ударов в грудную клетку, голову и плечо противника», — отметили в ведомстве.

В результате 30-летний потерпевший скончался на месте. Убийца вместе с хозяином дома положили тело на ковёр, унесли к уличному туалету и сбросили в выгребную яму, забросав сверху мусором. Останки мужчины были найдены лишь через два месяца.

При вынесении приговора суд учёл имеющуюся судимость обвиняемого. В итоге мужчина приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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