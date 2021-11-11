Вологда, , 13:17 — REGNUM За последние сутки Вологодская область побила два рекорда — по смертности от ковида и по выявляемости инфекции.

Коронавирус Сdc.gov

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Как сообщили кореспонденту ИА REGNUM в оперштабе, 10 ноября в регионе было выявлено 404 случая COVID-19, скончались 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор не исключил введение двухнедельного локдауна из-за низких темпов ковид-иммунизации населения.