Варшава, , 13:16 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 11 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 19 074 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 274 человека, у 199 из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 162 804 случая заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 78 524. В больницах по состоянию на 11 ноября находятся 12 030 пациентов с COVID-19. Из них 1 006 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.