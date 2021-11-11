Вашингтон,
11 ноября 2021, 13:16 — REGNUM Главный вывод, который следует сделать из принятия
хартии о стратегическом партнерстве между США и Украиной, с формулировками, заряженными на войну с
Россией, — это
необходимость
сворачивания отношений со страной, которая сама объявила себя нашим противником, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 11 ноября.
США и Украина
(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Как сообщалось ранее, документ был подписан 10 ноября в Вашингтоне. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что хартия
представляет собой набор вредных лозунгов и
нацелена на обострение ситуации, а не на снижение напряжённости в отношениях.
«Не соглашусь с послом Антоновым в том, что совместное заявление о стратегическом партнёрстве Украины и США представляет собой только «набор вредных лозунгов». Да, следование многим из включённых в этот документ установкам принесёт вред США и особенно Украине, это так, но для России в этом документе я не вижу ничего нового и, соответственно, вредного. Заявление констатирует давно существующую враждебную реальность на юго-западной границе России, и эта констатация важна для полного изживания иллюзий. До принятия этого документа США посредством Украины вели против нашей страны необъявленную войну, теперь они её объявили. Понимать это — полезно.
Главный ближайший (потребуется и много других) вывод, который следует сделать из принятия данного документа именно с формулировками, заряженными, как дипломатично говорит посол Антонов, н, а «противодействие» России, а на деле, на войну с нами, — это сворачивание отношений со страной, которая сама объявила себя нашим противником.
В частности, давать в руки тех, кто намерен «привлечь Россию к ответственности» и заставить нас «заплатить высокую цену» за проведение суверенной политики, такой инструмент «наказания», как контроль за транзитом стратегически важного сырья, было бы безумием. Понятно, что американцы вместе с украинцами нас провоцируют, понятно, что сейчас официально объявлять об этом нельзя, но в случае сохранения у власти в Киеве проамериканского правительства транзит газа через территорию Украины после 2024 года должен быть полностью прекращён, это не вызывает никаких сомнений«, — отметил Михаил Демурин.