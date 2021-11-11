Варшава, , 13:13 — REGNUM Польские военные, которые помогают пограничникам охранять границу Польши и Белоруссии от нелегального пересечения мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки, открыли предупредительный огонь, чтобы остановить намерение мигрантов штурмовать границу. Об этом говорится на странице в соцсети Twitter министерства обороны Польши.

Польские военные U.S. Army Europe

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Сообщается, что группа из нескольких сотен мигрантов попыталась силой пересечь границу. Атака началась с того, что в солдат бросили предметы, а затем попытались разрушить забор.

Военные произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС. Польские пограничники стянули силы на участок, где собрались мигранты, и готовятся дать отпор в случае штурма.