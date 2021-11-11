Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Пару минут назад в здании риксдага завершились переговоры между лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном («Умереные») и тальманом (спикер риксдага) Андреасом Норленом, которые обсудили вопрос избрания нового премьер-министра Швеции. О результатах встречи Кристерссон рассказал перед журналистами, передает телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Ульф Кристерссон считает, что Швеции нужно новое правительство, но парламентского большинства для этого нет, поскольку не все правые партии хотят видеть новое правительство правого толка. Речь прежде всего идет о «Центристах», которые уже готовы поддержать кандидата от «Социал-демократов» Магдалену Андерссон.

«Я сказал тальману, что Швеции нужны новое правительство и новый курс. Швеции нужно правительство, которое снова займется решением проблем. Вчера «Центристы» объявили, что в третий раз за три года они хотят сформировать социал-демократическое правительство. Я сожалею об этом», — заявил лидер оппозиции.

Таким образом, Кристерссон признал, что в Швеции отсутствуют основания для прихода к власти оппозиции.

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