Стокгольм, 11 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Пару минут назад в здании риксдага завершились переговоры между лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном («Умереные») и тальманом (спикер риксдага) Андреасом Норленом, которые обсудили вопрос избрания нового премьер-министра Швеции. О результатах встречи Кристерссон рассказал перед журналистами, передает телеканал SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Ульф Кристерссон считает, что Швеции нужно новое правительство, но парламентского большинства для этого нет, поскольку не все правые партии хотят видеть новое правительство правого толка. Речь прежде всего идет о «Центристах», которые уже готовы поддержать кандидата от «Социал-демократов» Магдалену Андерссон.

«Я сказал тальману, что Швеции нужны новое правительство и новый курс. Швеции нужно правительство, которое снова займется решением проблем. Вчера «Центристы» объявили, что в третий раз за три года они хотят сформировать социал-демократическое правительство. Я сожалею об этом», — заявил лидер оппозиции.

Таким образом, Кристерссон признал, что в Швеции отсутствуют основания для прихода к власти оппозиции.