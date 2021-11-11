Пермь, , 13:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксирован летальный исход от коронавирусной инфекции 42 человек. Об этом 11 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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При наметившемся снижении суточного показателя выявляемых случаев заражения в регионе остаётся высоким суточный показатель смертности. С 1 ноября от коронавирусной инфекции ежедневно умирает от 32 до 42 пермяков. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 209 человек.

На сегодняшний день в COVID-госпиталях Прикамья лечатся 3886 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 482 человека, из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, общее число выявленных с конца марта 2020 года заражений коронавирусом в Пермском крае превысило 127 тысяч.

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