Петрозаводск, , 13:25 — REGNUM С начала пандемии коронавируса весной 2020 года в Карелии от заражения коронавирусной инфекцией при исполнении служебных обязанностей скончались шесть медицинских работников. Об этом 11 ноября сообщили министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Свечи памяти Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, накануне в ковидном стационаре умерла врач-рентгенолог городской поликлиники №1. Два последних года медицинские работники ведут себя героически: они выполняют работу, которая выходит за рамки их обычной трудовой деятельности, помогая своим коллегам. Почти никто не уходит в отпуск, а те, кто переболел коронавирусом, возвращаются в «красную» зону.

«Врачи готовы самоотверженно помогать всем нуждающимся, чтобы замедлить распространение опасной инфекции. На них возложена огромная ответственность по сохранению не только своей жизни, но и жизни всех жителей региона», — добавил чиновник.

Охлопков уточнил, что за время эпидемии в Карелии от ковида умерло много медицинских работников, но непосредственно из-за инфицирования на работе — шесть человек.

«Есть очень точный и меткий афоризм Джека Лондона: «Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти». В понимании медицинских работников люди, которые не стремятся вакцинироваться, ищут пути к гибели», — подытожил министр.

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