Воронеж, , 13:13 — REGNUM В Воронежской области сокращается количество коек, выделенных для лечения пациентов с коронавирусом, об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает 11 ноября со ссылкой на сведения регионального департамента здравоохранения.

Койки Mos.ru

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По данным на утро 11 ноября, в регионе действует 7 288 коек для лечения пациентов с COVID-19 в 58 медицинских учреждениях и в одном учреждении соцзащиты. В стационарах находятся 5 484 заболевший.

На утро 9 ноября в Воронежской области действовало 7 583 ковидных койки, лечение в стационарах проходил 5 931 человек, а 8 ноября для больных с коронавирусом было выделено 8 416 коек, в том числе 6 139 были заняты.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Воронежской области фиксируется устойчивое снижение суточной заболеваемости коронавирусом, хотя этот показатель по-прежнему остаётся высоким — за минувшие сутки ковидом заболели 777 воронежцев.