Гавана, , 13:12 — REGNUM Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подтвердил волю своей страны защищать суверенитет и внутренний мир, которым сегодня угрожают поощряемые извне кампании по подрыву революционного процесса. Об этом он заявил в штаб-квартире министерства, сообщает Prensa Latina.

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Родригес выступил с осуждением оппозиционного марша, назначенного на 15 ноября теми, кого он назвал внутренними агентами, завербованными, финансируемыми и организованными правительством США.

Он также раскритиковал вмешательство Вашингтона во внутренние дела страны, а также поддержку этих попыток дестабилизации в момент национального празднования после взятия под контроль пандемии COVID-19, возобновления учебного года и открытия границ, запланированного на этот день.

Он отметил, что основная суть этой осады, в которой участвуют высокопоставленные чиновники из Белого дома, других американских ведомств и правительственных деятелей, заключается в попытке нанести ущерб экономическому и социальному возрождению и показать Кубу как несостоявшееся государство.

Такой подход, подчеркнул он, используется для ужесточения экономической, торговой и финансовой блокады острова со стороны США.