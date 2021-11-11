Белград, , 23:12 — REGNUM Новый раунд переговоров Белграда и Приштины в рамках брюссельского диалога пройдет 1 ноября. Об этом 10 ноября сообщила Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии новостному агентству «Танюг».

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Делегацию Сербии на переговорах в Брюсселе 16 ноября возглавит директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович.

Ожидается, что главной темой нового раунда переговоров будет формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

Напомним, что ранее пресс-секретарь ЕС Петер Стано заявил «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что делегации Белграда и Приштины продолжат диалог о реализации ранее подписанных соглашений.