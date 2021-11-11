Уфа, , 13:11 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 13 °C ожидается в Башкирии. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что ночью 12 ноября в республике ожидается снег, на дорогах может образоваться снежный накат, гололедица. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 13°, днем воздух может прогреться до +2°С.

13 ноября в республике ожидается снег, на дорогах снежный накат и гололедица. Столбик термометра ночью может опуститься до — 6 °C, а днем может потеплеть до +2°С.

Специалисты рекомендуют водителям сменить шины на автотранспортных средствах и соблюдать скоростной режим.