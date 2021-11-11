Абакан, 11 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. За неделю с 1 по 8 ноября в городе Абакане (Хакасия) подорожало дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в Красноярскстате.

Топливо

По данным статистиков, цена за литр дизтоплива в столице Хакасии выросла на 0,88 рубля — с 52,82 до 53,70 рубля.

Также вырос в цене бензин АИ-98 (на 0,08 рубля — с 57,29 до 57,37 рубля за литр). Цены на бензин АИ-92 (45,71 рубля) и АИ-95 (48,66 рубля) за указанный период в Абакане не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, дизельное топливо также подорожало в Красноярске.

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