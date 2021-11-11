Джакарта, 11 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, чтобы обсудить стратегическое экономическое сотрудничество, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Стороны обсудили инвестиционное сотрудничество.

Индонезия и Великобритания налаживают тесное сотрудничество в области вакцин и биотехнологий. Индонезия связалась с Оксфордским университетом, чтобы отправить больше студентов и исследователей.

По словам президента Индонезии, пандемия напомнила о важности налаживания более тесных отношений в области вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и Великобритании обсудили ситуации в Мьянме и Афганистане.