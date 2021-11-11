Гватемала, , 13:06 — REGNUM Нехватка вакцин компании Pfizer замедляет иммунизацию против COVID-19 детей в возрасте 12−17 лет в Гватемале. Об этом пишет Prensa Latina.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Начиная с начала ноября, три центра иммунизации в столице Гватемалы предлагают вторые дозы вакцины для этой возрастной группы, но спрос превышает предложение, и семьи проводят много часов в длинных очередях, если им повезло найти свободные места, поскольку дефицит растет с каждым днем.

По словам министра здравоохранения и социальной помощи Гватемалы Франсиско Комы, ситуация может завершиться 15 ноября, когда ожидается прибытие партии из 2,5 миллионов вакцин Pfizer для продолжения начатой в конце сентября фазы вакцинации — изначально для детей с основными заболеваниями.

Данные министерства здравоохранения показывают, что в Национальном биологическом центре осталось всего около 4 500 доз Pfizer и еще столько же — в районных точках, в то время как около 23 000 молодых людей ожидают завершения графика вакцинации.

На фоне этих неопределенных перспектив президент Алехандро Джамматтеи объявил 5 ноября, что надеется успеть привить до февраля, начала учебного года, 2,3 миллиона школьников от шести до 12 лет.