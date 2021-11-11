Москва, , 13:06 — REGNUM Вышедшие 10 ноября данные по запасам нефти в США, а так же данные по инфляции (ИПЦ) привели к распродаже нефтяных фьючерсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Единый брокер» Артём Арзамасцев.

Нефть Matritca.kz

«Запасы нефти выросли за неделю на 1 млн баррелей, а рекордное ускорение инфляции вызывает всё больше опасений, что поток ликвидности от ФРС снизится быстрее, чем прогнозировалось ранее.

С открытием американской торговой сессии 10 ноября на рынок вышли продавцы нефтяных фьючерсов. В результате нефть сорта Brent подешевела с $85 до $82,20 всего за несколько часов.

Сегодня, 11 ноября, наблюдается консолидация цены после сильного снижения днем ранее. Возможен даже небольшой коррекционный рост.

Но вероятнее всего до открытия американской сессии будет наблюдаться флэт в диапазоне $82,20−83,20 за бочку», — считает эксперт.

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