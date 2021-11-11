Москва, 11 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Япония в 1940-е годы активно готовилась к возможному нападению на Советский Союз. Архивные материалы, в которых описаны детали первого плана военного удара Токио по СССР рассекретила Федеральная служба безопасности РФ.

Fsb.ru Рассекреченные документы

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Так, на допросе в феврале 1946 года экс-заместитель военного министра Японии генерал-лейтенанта Кеодзи Томинаги признался, что после присоединения Японии в сентябре 1940 года к Тройственному пакту он разработал первый оперативный план нападения Японии на СССР.

«В 1940 году, являясь начальником I-го отдела генерального штаба японской армии, я разработал план нападения на СССР. Разработанный мною оперативный план предусматривал нанесение основного удара по Красной Армии в районе озера Ханко с последующим захватом Хабаровска, с расчётом отрезать советский Дальний Восток от остальной части СССР», — говорится в рассекреченном протоколе допроса Томинаги.

Он рассказал, что после нападения Германии на Советский Союз японское правительство по сговору с Гитлером предложило японскому генеральному штабу ускорить подготовку нападения на СССР. Новый план военного удара получил название «Кан-току эн», что означало особые манёвры Квантунской армии.

«После занятия этими войсками Владивостокской равнины по разработанному мною плану должен был начать наступление Северный фронт в составе семи дивизий, артиллерийской бригады и других специальных частей, которые были бы переброшены из Китая дополнительно после начала операции» , — уточнил военнопленный.

«При разработке плана «Кан-току эн» был использован разработанный мною в 1940 году план нападения на Советский Союз», — добавил Томинаги.

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Добавим, что публикация планов японской «Барбароссы» из «Особой папки» советской военной контрразведки СМЕРШ приурочена к 73-й годовщине завершения Токийского процесса — Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Федеральная служба безопасности России рассекретила документы об испытаниях японскими спецслужбами биологического оружия на гражданах СССР. Речь идёт о преступлениях специального «отряда 731» японской Квантунской армии, действовавшего с 1932-го по 1945 годы.